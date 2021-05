Il calciatore di B di aprile 2021: Leonardo Mancuso (Di mercoledì 5 maggio 2021) Quando aveva vinto questo stesso premio l’ultima volta, Leonardo Mancuso aveva segnato 4 gol in 14 minuti e 32 secondi. Il poker più veloce della storia della Serie B. Angelo Pisani, nel pezzo che lo aveva celebrato per la vittoria del premio, a dicembre, lo aveva definito il suo “Momento Lewandowski”, citando il maestro delle marcature multiple, un giocatore capace di andare a fuoco nei momenti di massimo splendore sul campo. Un glitch della realtà. Mancuso non sarà Lewandowski, ma ha segnato 19 in Serie B quest’anno: è secondo nella classifica marcatori, dietro Massimo Coda, ma senza rigori sarebbe primo. Sono numeri che assumono una particolare rilevanza perché Mancuso è il miglior marcatore della migliore squadra del campionato, l’Empoli primo in classifica. La squadra di Alessio Dionisi ad ... Leggi su ultimouomo (Di mercoledì 5 maggio 2021) Quando aveva vinto questo stesso premio l’ultima volta,aveva segnato 4 gol in 14 minuti e 32 secondi. Il poker più veloce della storia della Serie B. Angelo Pisani, nel pezzo che lo aveva celebrato per la vittoria del premio, a dicembre, lo aveva definito il suo “Momento Lewandowski”, citando il maestro delle marcature multiple, un giocatore capace di andare a fuoco nei momenti di massimo splendore sul campo. Un glitch della realtà.non sarà Lewandowski, ma ha segnato 19 in Serie B quest’anno: è secondo nella classifica marcatori, dietro Massimo Coda, ma senza rigori sarebbe primo. Sono numeri che assumono una particolare rilevanza perchéè il miglior marcatore della migliore squadra del campionato, l’Empoli primo in classifica. La squadra di Alessio Dionisi ad ...

