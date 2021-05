Gragnano | indagini lampo | fermato un minorenne per tentato omicidio

(Di mercoledì 5 maggio 2021)dei carabinieri:uncon l’accusa di. Lunedì aveva accoltellato un giovane 15enne. Carabinieri (Foto: Pixabay)Importante aggiornamento da. Lunedì un giovane di 15 anni era stato accoltellato in un’aggressione da parte di sei coetanei. Il ferimento lo ha costretto al ricovero in ospedale, dov’è ancora oggi. Il ragazzo non è in pericolo di vita, ma i colpi di coltello gli hanno prima sfiorato un polmone e poi colpito in pieno l’addome. Nel pomeriggio di oggi – come riferisce l’agenzia Ansa – i carabinieri hannouncon l’accusa di, reato di cui è gravemente indiziato. LEGGI ANCHE ...

Sono in corso ulteriori indagini, anche in relazione al movente dell'evento delittuoso.