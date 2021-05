Europa League, oggi si giocano le semifinali di ritorno. Il programma (Di giovedì 6 maggio 2021) E’ tempo di ritorno anche per le semifinali di Europa League: la Roma proverà l’impresa di ribaltare il pesantissimo 6-2 dell’andata contro il Manchester United, tutto molto aperto invece tra Villarreal e Arsenal dopo il 2-1 ottenuto in casa dagli spagnoli. Ecco il programma GIOVEDI’ 6 MAGGIO ALLE ORE 21:00 Arsenal-Villarreal (and. 1-2) Roma-Manchester United (and. 2-6) Foto: Twitter Europa League L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 6 maggio 2021) E’ tempo dianche per ledi: la Roma proverà l’impresa di ribaltare il pesantissimo 6-2 dell’andata contro il Manchester United, tutto molto aperto invece tra Villarreal e Arsenal dopo il 2-1 ottenuto in casa dagli spagnoli. Ecco ilGIOVEDI’ 6 MAGGIO ALLE ORE 21:00 Arsenal-Villarreal (and. 1-2) Roma-Manchester United (and. 2-6) Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Eurosport_IT : Real Madrid, Barcellona, Juventus e Milan rischiano 2 anni senza Champions League ed Europa League ??????? #UEFA |… - tancredipalmeri : Ma infatti. Mourinho è un mostro di continuità anche quando non vince. Palmarés di Mourinho dopo aver lasciato l’I… - Eurosport_IT : CONEGLIANO TRA LE STELLE!!! ??????? Conegliano batte il Vakifbank Istanbul e si laurea Campione d'Europa per la prima… - Lucaaffigi : RT @_enz29: Conte lascia la Juve e fanno due finali di Champions Conte lascia il Chelsea e vincono Europa League e ora sono in finale di C… - omarbronc0 : a ucl semi final appearance>1 europa league trophy -