Digitalizzazione e transizione energetica: un binomio inscindibile (Di mercoledì 5 maggio 2021) La recente strutturazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), che dovrà veicolare la partecipazione italiana al progetto Next Generation Eu, ha mostrato la salienza data dal governo Draghi, in coerenza con le linee guida comunitarie, al finanziamento dei progetti di transizione ecologica e Digitalizzazione che, complessivamente, assorbono circa il 60% dei previsti finanziamenti. InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 5 maggio 2021) La recente strutturazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), che dovrà veicolare la partecipazione italiana al progetto Next Generation Eu, ha mostrato la salienza data dal governo Draghi, in coerenza con le linee guida comunitarie, al finanziamento dei progetti diecologica eche, complessivamente, assorbono circa il 60% dei previsti finanziamenti. InsideOver.

ItalyMFA : Il Min @luigidimaio ha partecipato all’evento in vista della #ConferenzaFuturoEuropa. Digitalizzazione e sostenibil… - nemnem99999 : RT @alediemmee: ?? Tech Panda ha parlato con @OhGodAGirl, CTO di #NEM, di come NEM guida la transizione verso la #decentralizzazione, la #di… - 10o01shiro : RT @alediemmee: ?? Tech Panda ha parlato con @OhGodAGirl, CTO di #NEM, di come NEM guida la transizione verso la #decentralizzazione, la #di… - jelin1984 : RT @alediemmee: ?? Tech Panda ha parlato con @OhGodAGirl, CTO di #NEM, di come NEM guida la transizione verso la #decentralizzazione, la #di… - Kazuhiroambass1 : RT @alediemmee: ?? Tech Panda ha parlato con @OhGodAGirl, CTO di #NEM, di come NEM guida la transizione verso la #decentralizzazione, la #di… -