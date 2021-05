Damiano dei Maneskin e Drusilla Gucci sono stati insieme? L’ex naufraga fa chiarezza (Di mercoledì 5 maggio 2021) Drusilla Gucci, ex naufraga dell’Isola dei Famosi, si è raccontata tra le pagine del settimanale Chi, intervistata da Gabriele Parpiglia, durante la quale si è raccontata svelando alcuni aspetti finora non emersi. E tra le varie rivelazioni ha voluto anche commentare il gossip sul suo presunto flirt con Damiano dei Maneskin. Damiano dei Maneskin e... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 5 maggio 2021), exdell’Isola dei Famosi, si è raccontata tra le pagine del settimanale Chi, intervistata da Gabriele Parpiglia, durante la quale si è raccontata svelando alcuni aspetti finora non emersi. E tra le varie rivelazioni ha voluto anche commentare il gossip sul suo presunto flirt condeideie... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

