Come l’Ue contrasterà le scalate estere (specie cinesi) (Di mercoledì 5 maggio 2021) La Commissione europea ha presentato la nuova proposta di legge sullo scudo anti-scalate estere in Europa. Per acquisizioni oltre 500 milioni e appalti oltre 250 milioni o aiuti da 50 milioni ci sarà l’obbligo di notifica all’Antitrust Giro di vite di Bruxelles su acquisizioni e investimenti esteri in Europa. La vicepresidente Ue e commissaria alla concorrenza, Margrethe Vestager, ha presentato la “proposta di Regolamento per affrontare le distorsioni causate da sovvenzioni estere nel mercato unico”. La legislazione in vigore consente all’Ue di controllare gli aiuti concessi dagli Stati membri, ma non quelli concessi da paesi terzi, il che crea distorsioni della concorrenza. La nuova proposta di legge rappresenta quindi uno scudo contro le scalate delle società che ricevono aiuti di Stato ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 5 maggio 2021) La Commissione europea ha presentato la nuova proposta di legge sullo scudo anti-in Europa. Per acquisizioni oltre 500 milioni e appalti oltre 250 milioni o aiuti da 50 milioni ci sarà l’obbligo di notifica all’Antitrust Giro di vite di Bruxelles su acquisizioni e investimenti esteri in Europa. La vicepresidente Ue e commissaria alla concorrenza, Margrethe Vestager, ha presentato la “proposta di Regolamento per affrontare le distorsioni causate da sovvenzioninel mercato unico”. La legislazione in vigore consente aldi controllare gli aiuti concessi dagli Stati membri, ma non quelli concessi da paesi terzi, il che crea distorsioni della concorrenza. La nuova proposta di legge rappresenta quindi uno scudo contro ledelle società che ricevono aiuti di Stato ...

lauraboldrini : Oggi nuovo vertice #WTO. I vaccini ancora scarseggiano. Non c'è più tempo da perdere. Sospendere i #brevetti come c… - SkyTG24 : Insetti da mangiare, l'Ue approva le larve della farina come alimento - PE_Italia : La diversità linguistica e culturale è uno dei punti di forza dell'Europa: l'UE è unita nella diversità! Sai come s… - ClaudioMeazza : RT @doluccia16: L'UE si mangiasse scarafaggi, vermi, larve e porcherie simili. Io mangio parmigiano, prosciutto, nduja, peperoncini e mozza… - PMurroccu : RT @doluccia16: L'UE si mangiasse scarafaggi, vermi, larve e porcherie simili. Io mangio parmigiano, prosciutto, nduja, peperoncini e mozza… -