Armi a Kiev sanzioni Iran e Turchia | tutte le carte della partita Usa-Russia

Domani l’annuncio di Trump, che potrebbe imporre dazi sul petrolio di Mosca, colpendo però pure l’amica India. Lo zar è decisivo per le relazioni con gli ayatollah: non a caso, ieri li ha esortati a rinunciare all’uranio. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Armi a Kiev, sanzioni, Iran e Turchia: tutte le carte della partita Usa-Russia

Putin sente Trump: "Non rinunceremo ai nostri obiettivi". Il presidente Usa: "Continueremo a dare armi a Kiev" - I due presidenti si sentono al telefono: nessun cenno allo stop Usa alle armi, ora bloccate in Polonia.

Ucraina, media: “Trump sblocca l’invio di armi a Kiev per 50 milioni di dollari”. Vance: “La guerra non finirà presto” - L’accordo sui minerali strategici potrebbe aver sbloccato le forniture di armi statunitensi a Kiev. L’amministrazione Trump avrebbe notificato al Congresso mercoledì la sua intenzione di dare il via libera all’esportazione di prodotti per la difesa in Ucraina tramite vendite commerciali dirette per un valore di 50 milioni di dollari.

Zelensky ha fatto suicidare l’Ucraina grazie all’Ue, che cedendo armi a Kiev ha prolungato il conflitto e le sofferenza della popolazione - Quando la guerra sarà finita, scopriremo così ciò che gli esperti di geopolitica avevano pronosticato fin dall’inizio: Zelensky ha mandato il suo popolo al macello per nulla.

Il presidente: deluso da Mosca. Vediamo cosa succede nelle prossime due settimane. Pronte le sanzioni. E l'invio di nuove armi a Kiev. Anche se secondo il presidente le pagherĂ la Nato

Usa pronti a dare fondi a Kiev, Lavrov e Kim: “Noi l’anti Nato” - Nuovi attacchi sull’Ucraina: 6 morti e decine di feriti. Lo riporta repubblica.it

Il doppio gioco di Putin, martella Kiev e pressa l'Iran - Vladimir Putin continua a martellare l'Ucraina con una crescente potenza di fuoco e nel frattempo pressa l'Iran, suo alleato nella guerra contro Kiev, perché accetti un accordo con gli Usa rinunciando ... Come scrive ansa.it