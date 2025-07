Sydney Sweeney candidata come nuova Bond Girl nel prossimo film di 007

La star di “Euphoria” e “The White Lotus” potrebbe affiancare il nuovo James Bond nel film diretto da Denis Villeneuve Sydney Sweeney è sempre più vicina a diventare la nuova Bond Girl nel prossimo film della celebre saga di James Bond. Secondo fonti vicine alla produzione, l’attrice statunitense – nota per i suoi ruoli in Euphoria e The White Lotus – sarebbe in cima alla lista dei nomi scelti per affiancare il nuovo 007. A volerla nel cast è Denis Villeneuve, nuovo regista del franchise e suo amico personale, che avrebbe espresso grande stima per il talento e l’appeal della Sweeney, ritenuta perfetta per attrarre le nuove generazioni e rinnovare l’immagine della saga di James Bond. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - Sydney Sweeney candidata come nuova Bond Girl nel prossimo film di 007

In questa notizia si parla di: bond - film - sydney - sweeney

