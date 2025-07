Ventimiglia lieto fine per il piccolo Allen Bernard Ganao | ritrovato vivo dopo 36 ore di angoscia nei boschi di Latte

È salvo Allen Bernard Ganao, il bambino di 5 anni scomparso venerdì sera dal camping “Por la Mar” di Latte, frazione di Ventimiglia. Dopo 36 ore di ricerche serrate, il piccolo è stato ritrovato domenica mattina in vita, profondamente disidratato ma in buone condizioni generali. Un passante lo ha individuato nei pressi di un pilone in cemento armato, nascosto tra la vegetazione sotto i ponti dell’autostrada, a circa tre chilometri dal punto in cui si erano perse le sue tracce. A confermare il ritrovamento è stato il comandante dei vigili del fuoco Alessandro Giribaldi: «È stato recuperato da una squadra di volontari della protezione civile. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Ventimiglia, lieto fine per il piccolo Allen Bernard Ganao: ritrovato vivo dopo 36 ore di angoscia nei boschi di Latte

In questa notizia si parla di: ventimiglia - allen - bernard - ganao

Allen Bernard Ganao, non si trova il bimbo di 5 anni scomparso a Ventimiglia: un uomo in caserma, tutti i dubbi sulla sua versione. Cani molecolari, sub e droni: cosa non torna - Sembra scomparso nel nulla Allen Bernard Ganao, e non Alain come inizialmente riferito dagli investigatori, il piccolo di 5 anni di origini filippine ma italiano e residente a Torino che.

Allen Bernard Ganao, non si trova il bimbo di 5 anni scomparso a Ventimiglia: un uomo in caserma e auto sequestrata, tutti i dubbi sulla sua versione. Cani molecolari, sub e droni: cosa non torna - Sembra scomparso nel nulla Allen Bernard Ganao, e non Alain come inizialmente riferito dagli investigatori, il piccolo di 5 anni di origini filippine ma italiano e residente a Torino che.

Allen scomparso Ventimiglia, cosa non torna: il padre che monta la tenda, le difficoltà a parlare e il giallo dell'uomo che lo ha aiutato. Ricerche con sub e droni - Il padre che monta la tenda, l'allontanamento, la ripresa delle telecamere e l'ultimo avvistamento. Sono questi i momenti chiave per ricostruire quanto accaduto al bambino di 5 anni.

Gran sospiro di sollievo. Allen Bernard Ganao,il bambino di 5 anni scomparso venerdì notte da un camping di Latte,a Ventimiglia è stato trovato vivo in un casolare,sta bene! Vai su X

#Imperia Ancora nessuna traccia di Allen Bernard Ganao, il #bambino di 5 anni #scomparso dal campeggio di Ventimiglia, dove era insieme alla famiglia. Sequestrata l'auto del testimone interrogato in caserma che, per l'ultima volta, nel tardo pomeriggio de Vai su Facebook

Ventimiglia, ritrovato vivo Allen: era scomparso da venerdì notte; Il piccolo Allen Bernard Ganao è stato ritrovato. Sta bene, individuato in un casolare - Il video; Allen, il bimbo scomparso a Ventimiglia è stato trovato: è vivo. Era su una collina, si era nascosto in un cun.

Ritrovato il piccolo Allen, scomparso a Ventimiglia: «È vivo e sta bene». Il lieto fine dopo due giorni di ricerche - Ha solo 5 anni Allen Bernard Ganao, il bambino di 5 anni scomparso venerdì sera, 11 luglio, alle 19. Si legge su leggo.it

Ritrovato Allen, il bambino di cinque che era scomparso da un camping a Ventimiglia - Ritrovato Allen, il bambino di cinque che era scomparso da un camping a Ventimiglia: è in buone condizioni di salute. Secondo lettera43.it