Wimbledon 2025 ranking e montepremi | tutto sulla finalissima Sinner-Alcaraz

Londra, 13 luglio 2025 - L'esito della finale di Wimbledon, oltre al peso specifico che comporta un evento del genere, sarĂ molto importante anche da un punto di vista di ranking. GiĂ , perchĂ© Jannik Sinner ha giĂ in mano la certezza, da domani, di allungare il proprio vantaggio su Carlos Alcaraz, ma vincendo il torneo, il gap potrebbe ulteriormente incrementarsi. Facciamo un passo indietro. Prima dei Championships, lo spagnolo aveva una scadenza di 2000 punti, essendosi aggiudicato la competizione inglese nella passata edizione, in occasione della quale invece l'azzurro era stato eliminato ai quarti di finale.

