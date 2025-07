Gaza scienziato ebreo Finkelstein nel 2008 | Israele usa l' Olocausto per giustificare il massacro contro i palestinesi - VIDEO

Queste parole risalgono a ben dodici anni, quando fu invitato a tenere un discorso all'UniversitĂ di Waterloo "I miei genitori presero parte alla rivolta del ghetto di Varsavia. Furono trasportati nei campi di concentramento. La mia famiglia fu sterminata. Proprio grazie al loro insegnamento.

