Saluti romani e bandiere di Avanguardia Nazionale nel Duomo di Monza per il funerale di Davide Cattaneo | è polemica

Al Duomo di Monza si è celebrato il 12 luglio il funerale di Davide Cattaneo. Fondatore della sezione cittadina di Avanguardia Nazionale, era deceduto il 4 luglio in Scozia. "Una cerimonia che si è tramutata nell’occasione per l'esaltazione del regime fascista", ha denunciato l'Anpi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

