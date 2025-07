Scamacca la rincorsa è iniziata | un' estate di lavoro per riprendersi l' Atalanta

Il centravanti si presenterĂ alla ripresa tiratissimo. Pronto alle responsabilitĂ del futuro post Retegui. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Scamacca, la rincorsa è iniziata: un'estate di lavoro per riprendersi l'Atalanta

In questa notizia si parla di: scamacca - rincorsa - iniziata - estate

Scamacca, la rincorsa è iniziata: un'estate di lavoro per riprendersi l'Atalanta; L'identikit del Fluminense: chi sono gli avversari dell'Inter agli ottavi del Mondiale per Club?; Come guardare Flamengo-Chelsea: data, orario, streaming e come vedere il Mondiale per Club FIFA 2025 live e gratis su DAZN.

Scamacca, la rincorsa è iniziata: un'estate di lavoro per riprendersi l'Atalanta - Da martedì, giorno del raduno dell’Atalanta, l’unica maratona che gli resterà da correre sarà quella per “riabbracciare” il campo. Lo riporta gazzetta.it

Scamacca convola a nozze con Flaminia Appolloni a due passi dal ... - MSN - Oggi a Roma, alla Basilica Santi Giovanni e Paolo, vicino al Colosseo si è sposato l'attaccante dell'Atalanta Gianluca Scamacca con la compagna Flaminia Apolloni, con cui si era ... Da msn.com