Classifica Radio 4-10 luglio A Me Mi Piace di Alfa è il brano più ascoltato per la terza settimana consecutiva

Nella Classifica Radio stilata da Earone riferita alla settimana numero 28 del 2025, si rinnova il podio sul quale troviamo Alfa, Marco Mengoni e The Kolors. Stabile alla #10 Maledetta Rabbia di Blanco. Prodotto da Michelangelo, il nuovo singolo conferma la capacità dell'artista i evolvere senza snaturarsi, di alternare momenti di intimità brutale a melodie catchy, in un continuo gioco di contrasti e montagne russe emotive. Entra per la prima volta in top ten dalla sua pubblicazione, L'Unica di Giorgia che sale dalla #12 alla #9: un brano senza tempo, leggero e potente al tempo stesso, che cattura l'ebrezza di un amore estivo, lasciando spazio alla riscoperta di sé.

In questa notizia si parla di: classifica - radio - alfa - settimana

