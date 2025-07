Roma parte il ritiro a Trigoria | via all’era Gasperini

Oggi prende ufficialmente il via il ritiro della Roma a Trigoria, dove la squadra inizierĂ la preparazione atletica in vista della stagione 20252026. Il primo appuntamento ufficiale sarĂ il 23 agosto, quando i giallorossi affronteranno il Bologna allo Stadio Olimpico per la gara d’esordio in campionato. Con Gasperini alla guida tecnica, un nuovo staff, Ranieri in un ruolo dirigenziale e Massara come direttore sportivo, la Roma punta a tornare protagonista ai vertici del calcio italiano. Sono 29 i giocatori convocati per il ritiro: Gasperini intende valutarli attentamente, testando le loro condizioni fisiche e tecniche per comprendere chi potrĂ essere centrale nel suo progetto tattico per la prossima stagione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, parte il ritiro a Trigoria: via all’era Gasperini

In questa notizia si parla di: roma - ritiro - trigoria - gasperini

