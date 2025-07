Ritrovato Allen il bambino di cinque che era scomparso da un camping a Ventimiglia

Allen Bernard Ganao, il bambino di cinque anni che era scomparso dalle 19.15 di venerd√¨ 11 luglio dal camping ‚ÄėPor la Mar‚Äô di Latte, frazione di Ventimiglia, √® stato ritrovato a distanza di 40 ore da un gruppo in un anfratto, pare all‚Äôinterno di un ripetitore, vicino all‚Äôautostrada, in una zona boschiva collinare a circa tre chilometri dal supermercato dove era stato individuato dalle telecamere per l‚Äôultima volta. Avrebbe raggiunto la zona da solo, a piedi. Allen √® stato trovato con un principio di disidratazione, con le labbra screpolate, ma le sue condizioni generali di salute sono buone. Articolo completo: dal blog Lettera43. 🔗 Leggi su Lettera43.it ¬© Lettera43.it - Ritrovato Allen, il bambino di cinque che era scomparso da un camping a Ventimiglia

