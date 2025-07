Il gioco delle tre palline la truffa ai turisti nel centro di Roma

La truffa del gioco delle "tre palline" non va in vacanza. Vittime ignari turisti che cadono nel tranello. Come riscontrato dai carabinieri, che hanno denunciato otto persone. In particolare, i militari della stazione Roma San Lorenzo in Lucina hanno intensificato i controlli nelle aree a. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Eccoli qui, i famigerati scatolettisti che imperversano a Venezia. Vanno e vengono, scappano davanti ai vigili urbani, truffano turisti in continuazione.... Vai su Facebook

