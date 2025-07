Rongier Juventus l’ultimissima idea in regia | mentre si parlava per Weah e Balerdi col Marsiglia è spuntato il suo nome Tutti i dettagli

Rongier Juventus, l’ultimissima idea in regia per il centrocampo del futuro dei bianconeri: i dettagli. Il nome di Valentin Rongier è emerso recentemente tra i principali obiettivi di mercato Juve. Il centrocampista francese, attualmente in forza al Marsiglia, è una delle opzioni che la dirigenza bianconera sta valutando con attenzione. Come riferito da Tuttosport, la Juve sta ancora trattando con il Marsiglia per Weah e Balerdi, ma il nome di Rongier sta guadagnando sempre piĂą terreno come possibile rinforzo per il centrocampo. Il giocatore, che ha dimostrato una grande soliditĂ nella Ligue 1, potrebbe rappresentare una scelta interessante per Damien Comolli e François Modesto, i dirigenti bianconeri impegnati nella ricerca di nuovi innesti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

