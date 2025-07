Wimbledon 2025 oggi la finale Sinner-Alcaraz | orari e dove vederla

Ci siamo: oggi, 13 luglio 2025, è il giorno della finale di Wimbledon 2025  tra il numero 1 del mondo, l'azzurro Jannik Sinner, e il numero 2, lo spagnolo Carlos Alcaraz. Sul Centre Court dell'All England Club di Londra i due tennisti piĂą forti del momento si affronteranno nella rivincita della finale del Roland Garros. Sinner arriva all'appuntamento da sfavorito: i precedenti parlano di otto vittorie del suo avversario contro quattro dell'altoatesino, e Alcaraz sull'erba londinese ha una striscia positiva di 20 vittorie consecutive.

