Gli ascolti del sabato televisivo vedono, in prime time su Rai1, la replica di Dalla strada al palco con Nek e Bianca Guaccero raggiungere il 16.3% di share pari a una media di 1.745.000 spettatori, vincendo la serata. Su Canale5, le repliche di Ciao Darwin con Paolo Bonolis e Luca Laurenti hanno registrato invece il 13.5% pari a una media di 1.320.000 spettatori. Quanto ai film: su¬†Rai2, il thriller televisivo¬†Gli occhi blu dell'ossessione ha tenuto con il fiato sospeso 876.000 spettatori pari al 7.2% di share, terzo programma pi√Ļ visto in prima serata; su Rai3 Un altro ferragosto in prima visione, diretto da Paolo Virz√¨ e interpretato da Laura Morante, Sabrina Ferilli, Christian De Sica, Silvio Orlando, Vinicio Marchioni, Emanuela Fanelli, ha conquistato il 6. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Chi vince tra il duo Nek-Guaccero e Bonolis? Il giallo di Rai2 piace