Milano 16enne straniero arrestato per terrorismo

Il minorenne aveva abbandonato l'originario credo religioso musulmano sciita fino ad abbracciare la causa dello Stato Islamico. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Milano, 16enne straniero arrestato per terrorismo

Terrorismo, 16enne arrestato a Milano per propaganda e addestramento - La Polizia di Stato, al termine di un’attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Milano, ha eseguito nei giorni scorsi un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip nei confronti di un sedicenne cittadino iraniano, residente in provincia di Milano e ritenuto responsabile di propaganda e apologia di terrorismo, oltre che di addestramento con finalità di terrorismo, aggravate dall’uso del mezzo telematico.

16enne iraniano cambia religione e giura per l'Isis, arrestato - Un sedicenne iraniano, residente in provincia di Milano, è stato arrestato su ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Milano in quanto ritenuto responsabile di "propaganda ed apologia di ter ... ansa.it scrive

Milano, arrestato 16enne iraniano per propaganda e apologia di terrorismo - Il giovane pubblicava sui social numerosi contenuti sugli attentati di matrice jihadista, sull'addestramento e l'incitamento al martirio, inviando ai followers link diretti ai siti di propaganda dell' ... Come scrive tg24.sky.it