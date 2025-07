Formarsi non significa semplicemente aggiornarsi significa migliorarsi

La formazione dei docenti è un pilastro essenziale del sistema scolastico. Obbligatoria, certo, anche se ancora in attesa di una definizione contrattuale chiara e di un’indicazione precisa sul numero di crediti formativi da acquisire annualmente. Ma al di lĂ di ogni tecnicismo, è evidente che oggi piĂš che mai formarsi è necessario. È un atto di responsabilitĂ e al tempo stesso un gesto di fiducia verso sĂŠ stessi, verso i propri studenti e verso la scuola come comunitĂ viva, in continua evoluzione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it