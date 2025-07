Anche su Android l’app di Gemini introduce la barra di ricerca

Dopo essere arrivata sul Web e su iOS, la ricerca delle chat è in fase di implementazione anche nell'app Gemini per Android L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Anche su Android l’app di Gemini introduce la barra di ricerca

In questa notizia si parla di: android - gemini - ricerca - introduce

Cosa si è visto all’Android Show I/O Edition: Gemini si diffonde ovunque e Find My Device diventa un Hub - Google rinnova Android con Gemini su più dispositivi, il nuovo Find Hub per localizzare oggetti e persone, e potenziamenti alla sicurezza con Advanced Protection e rilevamento truffe via SMS.

L'IA Gemini si espande ad Android Auto: le novità per i sistemi di bordo - Google vuole trasformare l'infotainment in un copilota intelligente. Gemini sta per sbarcare ufficialmente nelle auto: un assistente IA dentro il cruscotto.

Le app Android di terze parti potranno sfruttare Gemini Nano, non solo sui Pixel 9 - Si scrive Gemini Nano, si legge IA generativa on-device: Google cerca di espanderla a più dispositivi e alle app Android con nuove API.

Gemini ora è in grado di interagire automaticamente con app Android (ad esempio WhatsApp, Messaggi e Telefono), anche se disattivato. Ecco come impedirlo e quali smartphone sono coinvolti https://geopop.it/jSR2p Vai su Facebook

Anche su Android l’app di Gemini introduce la barra di ricerca; Gemini arriva su Wear OS: AI al polso per gli smartwatch; Gemini arriverà su milioni di device, le novità dell’Android Show.

Android Auto 14.8 beta prepara l'addio all'Assistente Google e il debutto di Gemini - 8, un aggiornamento che getta le basi per un cambiamento significativo: l'uscita di scena di Google Assistente e l'arrivo di Gemini. Come scrive hdblog.it

Gemini si tinge con le sfumature di Google su Android e iOS - Google sta per portare una ventata di novità visive alla sua intelligenza artificiale Gemini, allineandola esteticamente ai suoi servizi più noti. Da tecnoandroid.it