Rete ‘Fermiamo Sannio Acque’ | Partecipazione consapevole per scelte trasparenti

Tempo di lettura: 2 minuti Lo scorso maggio, come ormai noto, la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Campania – si è espressa in merito all’atto con cui il comune di Campoli del Monte Taburno (BN) ha deliberato l’acquisizione di quote della costituenda società Sannio Acque S.r.l., deputata a gestire il servizio idrico nell’ambito distrettuale sannita. In attesa che il comune di Campoli decida come procedere a seguito del parere, riteniamo doveroso informare i cittadini sulle criticità evidenziate dalla Corte, che ha espresso un giudizio negativo su aspetti centrali dell’operazione, come il rischio della mancata sostenibilità finanziaria per il comune e l’assenza della consultazione pubblica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Rete ‘Fermiamo Sannio Acque’: “Partecipazione consapevole per scelte trasparenti”

