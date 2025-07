Flygovoyager è stato oscurato Centinaia di clienti sono stati truffati tramite il sito

Uno dei due siti della piattaforma Flygo (flygovoyager.com) è stato oscurato, l’altro (fly-go.it) è ancora accessibile. Ma forse ancora per poche ore. Il caso, racconta dal Secolo XIX, è relativo a una sospensione preventiva, decisa dalla Polizia postale italiana, in merito alle centinaia di segnalazioni e denunce da parte di clienti che, nonostante la prenotazione del volo e il versamento delle somme richieste non hanno ricevuto i biglietti che credevano di avere acquistato. «Inefficienza, ritardi e disservizi. Ma in alcuni casi si tratta di vere e proprie truffe», ha denunciato Federconsumatori attraverso il suo sportello Sos Turista. 🔗 Leggi su Open.online

