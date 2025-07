Le esportazioni cinesi di apparecchiature mediche hanno raggiunto oltre 9.000 istituzioni mediche in piu’ di 190 Paesi e regioni lo scorso anno, secondo la China International Conference on Medical Equipment Cooperation tenutasi a Shanghai. Negli ultimi cinque anni, il commercio di importazione ed esportazione di apparecchiature mediche della Cina ha registrato un tasso di crescita annuale composto del 9,4%, indicando un costante aumento della competitivita’ internazionale e dell’influenza del marchio, nonche’ una cooperazione internazionale piu’ approfondita, ha dichiarato Hou Yan, presidente della China Association of Medical Equipment, che ha ospitato la conferenza da venerdi’ a ieri. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

