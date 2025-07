Bambino scomparso a Ventimiglia determinante per il ritrovamento lo psicologo Roberto Ravera

Il Prefetto: “Su suggerimento suo ho disposto che i soccorritori andassero a verificare tutti i cunicoli della zona”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Bambino scomparso a Ventimiglia, determinante per il ritrovamento lo psicologo Roberto Ravera

Come è stato ritrovato il bimbo scomparso a Ventimiglia: la paura dei rumori e le ricerche nei cunicoli - Come è stato ritrovato Allen, il bimbo di 5 anni scomparso da un camping a Ventimiglia: verificati tutti i cunicoli della zona fino all'autostrada, determinante ... fanpage.it scrive

Ritrovato il bambino scomparso a Ventimiglia grazie all'intervento di uno psicologo - Il piccolo Allen, affetto da autismo, si era nascosto in un cunicolo vicino all'autostrada per paura dei rumori ... Come scrive laregione.ch