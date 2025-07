XBOX SERIES Xbox SFTP Tool | Un Client SFTP Open Source per Xbox One

Se sei un appassionato di homebrew su Xbox One, questo nuovo tool potrebbe semplificarti la vita! Un nuovo progetto open source, Xbox SFTP Tool, è stato rilasciato per permettere agli utenti di esplorare e gestire i file della propria Xbox One direttamente dal PC, con un’interfaccia grafica moderna e funzionalitĂ avanzate. Cos’è Xbox SFTP Tool?. Si tratta di un client SFTP desktop  progettato specificamente per Xbox One, che consente: Navigazione del filesystem  – Accedi ai file della tua console da PC con un’interfaccia intuitiva.. Upload e download di filecartelle  – Trasferisci dati tra PC e Xbox via SFTP. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net © Gamesandconsoles.net - [XBOX SERIES] Xbox SFTP Tool: Un Client SFTP Open Source per Xbox One

In questa notizia si parla di: xbox - sftp - tool - open

