Allen ritrovato vivo dove è stato per due giorni | cosa sappiamo

‚Äď La scomparsa di Allen Bernard Ganao, il bambino di cinque anni svanito nella notte tra venerd√¨ e sabato da un campeggio nella frazione Latte di Ventimiglia, si √® conclusa positivamente. Il ritrovamento, avvenuto nella mattinata di domenica, ha suscitato sollievo tra i presenti. L‚Äôannuncio √® stato dato dai clacson dei veicoli di soccorso, che hanno celebrato il lieto fine della vicenda. . Allen √® stato individuato nell‚Äôarea collinare situata sopra il supermercato Conad, a circa tre chilometri dal punto in cui si erano perse le sue tracce. 🔗 Leggi su Tvzap.it ¬© Tvzap.it - Allen ritrovato vivo, dove √® stato per due giorni: cosa sappiamo

allen - ritrovato - vivo - stato

