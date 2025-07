Il piccolo Allen Bernard Ganao è stato ritrovato Sta bene individuato in un casolare – Il video

Applausi, gioia, lacrime di felicità: è stato ritrovato Allen Bernard Ganao, il piccolo di cinque anni scomparso venerdì da un campeggio a Latte, Ventimiglia. Il bambino sta bene, è stato individuato in un casolare. La notizia è stata data in diretta dall’inviato sul posto da Rainews 24. A scoppiare in un pianto liberatorio anche il proprietario della villetta, l’uomo che per ultimo lo aveva incrociato aiutandolo, sentito dai carabinieri a lungo in queste 48 ore. Allen è stato ritrovato attorno alle 8, nella zona collinare alle spalle di Latte, a circa 3 chilometri dal supermercato Conad, a Ventimiglia, dove era stato individuato dalle telecamere per l’ultima volta. 🔗 Leggi su Open.online

#RitrovatoVivo Allen Bernard Ganao, il bimbo scomparso è stato ritrovato: è vivo. Ha camminato per tre chilometri

Il piccolo di 5 anni era scomparso venerdì notte da un camping di Latte. Ora è stato ritrovato vivo e sta bene