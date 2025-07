Galaxy AI gratis fino a fine 2025 e poi? Samsung chiarisce

Galaxy AI, la suite di intelligenza artificiale presente sui top Samsung, sarà  “ fornita gratuitamente fino alla fine del 2025 “. Da quando sul mercato sono arrivati i primi modelli dotati di intelligenza artificiale, la dicitura sulla gratuità a termine ha confuso i proprietari di questi smartphone preoccupati di dover pagare per funzionalità che, nel tempo, hanno imparato ad apprezzare e utilizzare quotidianamente. Samung, ora, sembra aver chiarito cosa vuol dire l’indicazione  “ fornite gratuitamente fino alla fine del 2025 “. Galaxy AI a pagamento sui Samsung Galaxy dal 2025?. Galaxy AI sarà a pagamento?. 🔗 Leggi su Pantareinews.com © Pantareinews.com - Galaxy AI gratis fino a fine 2025, e poi? Samsung chiarisce

In questa notizia si parla di: fine - galaxy - samsung - gratis

Entro fine anno One UI 7 anche su Samsung Galaxy A14 e Galaxy A14 5G - Samsung Galaxy A14 e Galaxy A14 5G riceveranno l'aggiornamento che porterà l'interfaccia personalizzata One UI 7 e Android 15 L'articolo Entro fine anno One UI 7 anche su Samsung Galaxy A14 e Galaxy A14 5G proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy A52 4G e 5G al capolinea, fine degli aggiornamenti. Va cambiato? - Per due modelli della serie Samsung Galaxy A52, ossia le versioni 4G e 5G, è finito il periodo di supporto software garantito L'articolo Samsung Galaxy A52 4G e 5G al capolinea, fine degli aggiornamenti.

Samsung Galaxy G Fold e i Tab S11 arrivano entro fine 2025; Z Fold8 già in sviluppo - Samsung Galaxy G Fold e dei Galaxy Tab S11 arriveranno entro fine 2025 secondo alcuni dirigenti Samsung.

Samsung vuole la sua AI su oltre 400 milioni di Galaxy entro fine anno Vai su X

Che fine ha fatto il tri-fold Samsung? La risposta arriva dall’Unpacked #Samsung https://gizchina.it/2025/07/samsung-galaxy-g-fold-tri-pieghevole-periodo-uscita-confermato/ Vai su Facebook

Queste funzioni di Galaxy AI saranno gratis per sempre: Samsung fa chiarezza; Galaxy AI: Samsung conferma quali funzioni restano gratis; Galaxy AI potrebbe restare gratuita per sempre.

Queste funzioni di Galaxy AI saranno gratis per sempre: Samsung fa chiarezza - Samsung ha confermato che le funzioni Galaxy AI sviluppate internamente resteranno gratuite per sempre sui propri dispositivi. Secondo tech.everyeye.it

Samsung non vuole far pagare Galaxy AI, ma c'è un problema - Samsung chiarisce quali strumenti Galaxy AI rimarranno gratuiti e quali potrebbero diventare a pagamento in futuro per gli utenti della serie Galaxy. Da msn.com