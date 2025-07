Devo dirvelo Le prime parole del papà di Allen dopo aver riabbracciato il proprio figlio

Dopo oltre 40 ore di ricerche, si è conclusa con un lieto fine la scomparsa di Allen Bernard Ganao, il bambino di 5 anni che si era allontanato venerdì da un campeggio nella zona di Latte, a Ventimiglia. Il piccolo è stato rintracciato questa mattina da una squadra della Protezione civile a circa tre chilometri di distanza, in un’area boscosa. Visibilmente commosso, il padre Bernardo Ganao ha potuto riabbracciare il figlio mentre si trovava ancora sul furgone dei soccorritori. « Grazie a tutti, è andata benissimo, molto. Grazie, vi ringrazio, grazie», ha detto ai presenti. Poco dopo, padre e figlio sono saliti su un’ambulanza diretta all’ospedale, scortati dai carabinieri, dove Allen verrà sottoposto ad accertamenti medici. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: allen - figlio - devo - dirvelo

