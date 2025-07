Tangenziale ovest capra in una scarpata | caschi rossi all’opera per recuperare l’animale

Tempo di lettura: < 1 minuto Vigili del Fuoco in azione sulla tangenziale ovest per recuperare una capra finita in una scarpata. L’animale in precedenza vagava sulla strada mettendo a rischio la circolazione e per lo spavento è caduto nella zona sottostante. Sul posto presenti gli agenti della Polizia Municipale, Polizia di Stato ed i caschi rossi per recuperare la capra e mettere in sicurezza l’area anche se la zona è particolarmente impervia ed è difficile individuare dove è finito esattamente l’animale. Presente anche un veterinario. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

