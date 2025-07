Sapete quanti soldi guadagna Alfonso Signorini al Grande Fratello? La presunta cifra è milionaria!

Alfonso Signorini è al timone del Grande Fratello da diverse edizioni, guadagnando cifre milionarie! Ecco tutti i dettagli! Leggi anche: Alfonso Signorini può tremare, Simona Ventura al Grande Fratello: sarĂ lei la conduttrice? Alfonso Signorini ha condotto quattro edizioni del Grande Fratello VIP e due del Grande Fratello nella nuova formula con un cast misto, in tutto sei. Vi siete mai chiesti quanto ha guadagnato il giornalista dalla conduzione del reality? Non ci crederete ma la presunta cifra è assolutamente da capogiro! Scopriamo di seguito quanto guadagna Signorini dal GF!

“Nessuno ci avrebbe scommesso…”. Nuova coppia pazzesca dal Grande Fratello, l’ex concorrente lo ha confidato ad Alfonso Signorini - L’amore continua a sbocciare anche dopo le luci spente della Casa più spiata d’Italia. Una nuova coppia è infatti nata dal Grande Fratell o, e la notizia è stata ufficialmente confermata dalla stessa ex concorrente durante un’intervista con Alfonso Signorini, che l’ha contattata personalmente per il suo format social.

Pomeriggio Cinque, Alfonso Signorini al posto di Myrta Merlino: la veritĂ - Alfonso Signorini prende il posto di Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque? Nelle ultime settimane si sono fatte sempre piĂą insistenti le voci riguardo a una possibile sostituzione della conduttrice al timone del contenitore pomeridiano di Canale5.

Alfonso Signorini, frecciata a Giulia De Lellis: “Incavolata per i soldi persi non per il pancino” - Alfonso Signorini, direttore editoriale di “Chi”, replica a Giulia De Lellis dopo il video in cui l’influencer romana si mostrava […] Continua a leggere Alfonso Signorini, frecciata a Giulia De Lellis: “Incavolata per i soldi persi non per il pancino” su Perizona.

“Tempo fa la tv la guardavo poco, ora per nulla. Ho fatto il commentatore del Grande Fratello senza vederne un secondo, prendeva appunti un autore. Lo schermo è acceso fisso sul 54, Rai Storia. Voglio la cultura che non ho mai avuto”. Pupo ha raccontato un Vai su Facebook

