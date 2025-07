“Napoli nel cuore, Antonio Conte allenatore molto bravo. Se speriamo nel bis scudetto? Certo che sì”. Parola di Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo, intervistati ieri sera al Circolo Tennis di Milano Marittima in occasione del Vip Master Tennis 2025. Una grande festa, tra il quartier generale del Paparazzi e il Circolo Tennis, in compagnia di tanti big dello sport, dello showbiz e della televisione. Un evento organizzato alla perfezione, come sempre, da Patrick Baldassari e da papà Mario. Tra i big presenti Valeria Marini, Massimo Boldi, Paolo Conticini, Jimmy Ghione, Matilde Brandi (insieme al compagno Francesco Tafanelli) e tanti altri. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

© Danielebartocciblog.it - Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo al Vip Master 2025: “Napoli nel cuore”