Openda Inter strada percorribile quella dell centravanti per i nerazzurri? Ecco le ultime sulla trattativa di Marotta

Openda Inter, sogno o realtà ? Marotta, ds dei nerazzurri, sta provando a strappare il centravanti alla concorrenza.L' Inter è pronta a sferrare un colpo di mercato in attacco: il profilo che ha catturato l'attenzione della dirigenza è quello di Loïs Openda, attaccante belga classe 2000 in forza al RB Lipsia. A riportare l'interesse concreto dei nerazzurri è Il Corriere dello Sport, che sottolinea come il nuovo allenatore Cristian Chivu abbia espresso il suo gradimento per il giocatore.

Boninsegna si sbilancia: «Inter Barcellona? Come Italia Germania in Messico! Acerbi centravanti? Una follia meravigliosa del calcio…» - di Redazione Boninsegna si sbilancia: «Inter Barcellona? Come Italia Germania in Messico! Acerbi centravanti? Una follia meravigliosa del calcio…» Le parole dei Bomimba.

Inter, Inzaghi resta e ha già scelto il nuovo centravanti da 40 milioni - Il calciomercato dell’Inter si prepara a entrare subito nel vivo in vista della prossima stagione. Occhi puntati sul finale di campionato e sulla finale di Champions League, ma attenzione alle prossime strategie Nonostante la maxi offerta dall’Arabia Saudita, Simone Inzaghi è pronto a restare all’Inter anche nel corso della prossima stagione.

Bonny Inter, il centravanti del Parma resta la prima scelta: i nerazzurri hanno un piano d’azione - di Redazione Bonny Inter, il centravanti del Parma resta la prima scelta: i nerazzurri hanno un piano d’azione per chiudere il colpo entro….

