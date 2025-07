Ritrovato il bambino scomparso a Ventimiglia la commozione del vigile del fuoco | Ci abbiamo creduto – Video

C’è grande commozione anche tra i soccorritori dopo il ritrovamento del piccolo Alain a Ventimiglia. “Ci abbiamo creduto e il buon dio ci ha aiutato,” ha detto Alessandro Giribaldi, vice-comandante del comando di Imperia dei vigili del fuoco. Il bambino di 5 anni era scomparso venerdì alle 19.15 dal camping ‘Por la Mar’ di Latte, frazione della città imperiese. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ritrovato il bambino scomparso a Ventimiglia, la commozione del vigile del fuoco: “Ci abbiamo creduto” – Video

Il piccolo Allen Bernard Ganao è stato ritrovato. Sta bene, individuato in un casolare - Il video; Ritrovato il bimbo di 5 anni scomparso: sta bene | Il padre commosso: Grazie a tutti; Ventimiglia: ritrovato in un casolare il bambino scomparso. Sta bene e riabbraccia la famiglia.

Allen, ritrovato il bambino scomparso a Ventimiglia: le sue condizioni - Allen Bernard Ganao, il bimbo scomparso da Ventimiglia venerdì 11 luglio, è stato ritrovato: sequestrata l'auto del testimone interrogato, che aveva cambiato versione ... Riporta notizie.it

Ritrovato sano e salvo il bambino di 5 anni scomparso a Ventimiglia - Il piccolo era sparito venerdì sera dal camping 'Por la Mar' di Latte. Come scrive quotidiano.net