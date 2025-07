Mini-dollaro pesa su performance portafogli globali | utile diversificare con strategie attive

“In un anno segnato dall’incertezza macroeconomica e da un’elevata volatilitĂ dei mercati, l’andamento del cambio ha inciso in modo significativo sui portafogli globali. Da inizio 2025 il dollaro si è deprezzato di oltre il 14% rispetto all’euro, toccando i minimi da oltre tre anni. Le cause sono molteplici: i crescenti disavanzi gemelli degli Stati Uniti – fiscale e delle partite correnti – hanno minato la fiducia nel biglietto verde, mentre l’incremento del debito federale e le rinnovate pressioni politiche sulla Federal Reserve hanno accresciuto l’incertezza sulla futura traiettoria dei tassi”. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Mini-dollaro pesa su performance portafogli globali: utile diversificare con strategie attive

In questa notizia si parla di: dollaro - portafogli - globali - mini

Mini-dollaro pesa su performance portafogli globali: utile diversificare con strategie attive; Mercati instabili, dollaro in discussione e opportunità per l'Ue: il discorso all'Abi del governatore Panetta (Bankitalia); Bond, come investire con il mini-dollaro: 20 obbligazioni che rendono fino all’8%, taglio minimo 1.000.

Mini-dollaro pesa su performance portafogli globali: utile diversificare con strategie attive - NS Partners, Calef: “Obiettivo contenere la volatilità e generare valore anche in sostituzione della tradizionale componente obbligazionaria” ... Lo riporta quifinanza.it

Dollaro in caduta libera: l’impatto sulle strategie di investimento - Negli ultimi mesi, il dollaro statunitense ha registrato una marcata perdita di valore, scendendo del 10% circa rispetto all’euro nel corso del 2025. Da bluerating.com