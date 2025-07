LIVE Tour de France nona tappa da Chinon a Chateauroux | Milan punta alla doppietta

Dopo la storica vittoria di Jonathan di ieri si torna in sella al Tour de France: il friulano può clamorosamente puntare alla doppietta in un'altra tappa per sprinter. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - LIVE Tour de France, nona tappa da Chinon a Chateauroux: Milan punta alla doppietta

Al Giro d’Italia si guadagna meno che al Tour de France: i montepremi a confronto - Il montepremi del Giro d’Italia 2025 rispetto alla passata edizione e la borsa complessiva ammonterà al consueto 1,5 milioni di euro.

Tour de France 2025, la tappa di domani Lauwin-Planque-Boulogne-sur-Mer: i big sono pronti per il primo scontro - Il Tour de France 2025, archiviata l’esito della prima tappa Lille Metropitan-Lille Metropolitan, ripartirà immediatamente con la seconda frazione, la Lauwin-Planque-Boulogne-sur-Mer  di 209,1 chilometri.

Ciclismo, Vingegaard tra Delfinato e Tour de France: "L'obiettivo sarĂ vincere" - Roma, 24 aprile 2025 - Come ogni primavera, lo scenario tra i principali due rivali del ciclismo attuale e in particolare dei Grandi Giri si divide nettamente in due: Tadej Pogacar impegnato nelle Classiche e quasi onnipresente e Jonas Vingegaard che invece si vede con il contagocce, tra scelta oculata delle gare da disputare e guai fisici sopraggiunti in esse a ridurre ulteriormente gli impegni.

Come nel 2021, anno della sua unica vittoria fino a oggi al Tour de France, Mathieu van der Poel fa doppietta nella seconda tappa: successo e maglia gialla. Finalissimo.

Pogacar fa 100 al Tour, Van der Poel resta maglia gialla https://www.corrierepl.it/2025/07/08/pogacar-fa-100-al-tour-van-der-poel-resta-maglia-gialla/ ROUEN (FRANCIA) (ITALPRESS) – Tadej Pogacar vince la quarta tappa del Tour de France 2025, la Amien

LIVE Tour de France, nona tappa da Chinon a Chateauroux: Milan punta alla doppietta; Pogacar domina sia i Giri che le Classiche: la carriera del campione sloveno; UAE Tour 2025, Jonathan Milan dopo la doppietta: Era quello che volevamo - I ventagli? Mi piacciono e mi servono anche in vista delle Classiche.

Tour De France: tutte - La nona tappa del Tour de France sarà visibile in diretta tv su Rai 2 (dalle 14:45 alle 16:50), Eurosport 1 (dalle 13:00 alle 17:45); in diretta streaming su Discovery Plus (dalle 13:00 alle 17:45) e ...

Tour de France 2025: percorso, orari e dove vedere la nona tappa del 13 luglio - Il Tour de France è giunto alla nona tappa in programma oggi 13 luglio da Chinon a Châteauroux. tag24.it scrive