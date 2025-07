Lo scontro tra barche la gamba tranciata e il volo in acqua | così Julina è morta a 33 anni

Como – Julina prima è stata colpita dalla barca che le è piombata addosso, poi è stata sbalzata in acqua. Un’elica le ha tranciato di netto la gamba. Quando è stata trascinata a riva su un pontile era praticamente morta, giĂ prima che i medici ne dichiarassero il decesso una volta trasferita d’urgenza in ospedale. L’incidente è successo a metĂ pomeriggio di sabato, al largo del lago di Como, proprio davanti al capoluogo lariano. Julina de Lannoy, olandese originaria dell’isola caraibica di Aruba, aveva 33 anni. Julina de Lannoy, la turista olandese di 33 anni morta sul lago di Como Lo scontro.  “Una viaggiatrice”, si definiva sui social. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lo scontro tra barche, la gamba tranciata e il volo in acqua: così Julina è morta a 33 anni

Como, 12 luglio 2025 – Una turista di 30 anni è morta in seguito ad un incidente in barca nel lago di Como al largo di Como.

Como, 12 luglio 2025 – Una turista olandese di 33 anni è morta in seguito ad un incidente in barca nel lago di Como al largo di Como: si chiamava Julina de Lannoy.

Como – Julina prima è stata colpita dalla barca che le è piombata addosso, poi è stata sbalzata in acqua.

Lo scafo preso a noleggio sarebbe stato speronato da un altro guidato da un 44enne che è stato il primo a soccorrere la donna.

Intervenute la Guardia costiera e la Croce rossa, ma non c'è stato nulla da fare.