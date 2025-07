Dove vedere in tv e in chiaro la Finale di Wimbledon 2025 tra Sinner e Alcaraz? Ancora una volta i migliori due tennisti al mondo si trovano a sfidarsi in una finale. Scopriamo insieme dove verrà trasmesso il match. Finale di Wimbledon 2025: dove vedere in tv Sinner-Alcaraz. Manca poco alla Finale di Wimbledon 2025, terzo slam dell’anno. Ancora una volta ad arrivare allo scontro decisivo sono Jannik Sinner, numero uno al mondo, e Carlos Alcaraz, numero due al mondo. Il match conclusivo del torneo maschile è in programma per domenica 13 luglio 2025. Ma dove vedere la Finale di Wimbledon 2025? Ad avere l’esclusiva di tutto il torneo è stato Sky che ha deciso di mandare in onda, in chiaro, la sfida decisiva. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Sinner-Alcaraz, finale di Wimbledon 2025: dove vederla in tv e in chiaro