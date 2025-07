Durante il 13° Dialogo Strategico Ue-Cina, tenutosi a Bruxelles il 2 luglio 2025, il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha incontrato l’Alto Rappresentante dell’Ue Kaja Kallas. L’incontro, durato circa quattro ore, ha offerto un’indicazione importante sull’attuale posizione strategica cinese nei confronti della guerra in Ucraina. Secondo fonti europee e internazionali, Wang avrebbe dichiarato che “la Cina non può permettersi che la Russia perda la guerra in Ucraina”, in quanto teme che, una volta terminato il conflitto, gli Stati Uniti spostino tutta la loro attenzione strategica sul fronte cinese, intensificando la pressione su Pechino nel Pacifico e su Taiwan. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Perché la Cina non può permettersi una Russia sconfitta. L’analisi di Fardella