Allen bambino scomparso a Ventimiglia è stato ritrovato

Allen, il¬† bambino di 5 anni ¬†scomparso da un camping nei pressi di Ventimiglia, √® stato ritrovato. E‚Äô vivo e sta bene. Il bambino, portato a braccia dai soccorritori, √® stato¬† accolto dall‚Äôapplauso ¬†di una piccola folla che si era radunata nella piazzetta di Latte in attesa di notizie. In molti si sono commossi alla notizia del ritrovamento e delle buone condizioni di salute del bambino,¬† ritrovato su una collina ¬†alle spalle di Latte.¬† Allen non si trovava lontano dal camping. Il piccolo si trovava ¬†in un raggio di circa tre chilometri ¬†dal punto della scomparsa. Qui gli inquirenti avevano concentrato le ricerche che hanno coinvolto un numero massiccio di operatori coordinati dai vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

