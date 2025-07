Formazione Inter quanta scelta per Chivu! Le due facce della sua rosa in vista della prossima stagione di Serie A

Formazione Inter, la squadra di Chivu può mostrarsi in due aspetti molto diversi tra loro: le ultime sui nerazzurri. La formazione Inter per la stagione 202526 si prepara a offrire un mix interessante tra veterani di comprovata esperienza e giovani dal grande potenziale. Una situazione che potrà dare a Cristian Chivu diverse soluzioni tattiche e strategiche, utili per affrontare una stagione lunga e piena di impegni, tra Serie A, Champions League e Coppa Italia. Al momento, nella formazione titolare solo quattro giocatori hanno meno di 30 anni: Dimarco, Lautaro Martinez, Barella e Dumfries. Se si considera il peso specifico dei senatori come Acerbi, Sommer, Darmian e Mkhitaryan – tutti abbondantemente over 30 – la media età complessiva dei titolari salirebbe a 31,5 anni. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Formazione Inter, quanta scelta per Chivu! Le due facce della sua rosa in vista della prossima stagione di Serie A

