Chanel, la sfilata Cruise 2022 raccontata in 5 punti (Di mercoledì 5 maggio 2021) Che effetto può fare, oggi, rileggere vecchie lettere tra amici in un'epoca in cui lo scambio, amichevole e culturale al tempo stesso, avveniva in un modo che oggi arriviamo a stento a immaginare? Se poi questo rapporto epistolare è quello tra Gabrielle Chanel, stilista iconica, e Jean Cocteau, leggendario poeta e drammaturgo, avvenuto in un'epoca di cambiamenti a cui loro stessi hanno contribuito profondamente, non si può essere che profondamente, e irrimediabilmente, ispirati. Ad avere questo privilegio è stata Virginie Viard, che per la collezione Cruise 2022 di Chanel è tornata a immergersi negli archivi della maison, portando alla luce le influenze di Cocteau nell'immaginario di Coco Chanel, e viceversa. Una presentazione digitale attesissima, a cui hanno avuto la fortuna di assistere poche amiche e ambasciatrici: solo Charlotte Casiraghi, accompagnata dalla madre, la principessa Carolina di Monaco, Vanessa Paradis, Alma Jodorowsky e Caroline de Maigret erano presenti alle riprese dello show, nella splendida cornice di Les Baux-de-Provence. Ma perché proprio in questo villaggio del Sud della Francia?

