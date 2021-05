Cassano | “Conte? Il primo scudetto con la Juve doveva essere del Milan”

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Antonio, ex giocatore del, intervenuto alla Bobo Tv, ha parlato di Antonioe dellovinto con l'Inter

PaolaCalabretto : Conte e Cassano, pugliesi in nazionale - MonopoliTimes : Conte e Cassano, pugliesi in nazionale - gel_samuel : RT @gizzo97: Immaginate Cassano commentare Conte, Allegri e Mou l'anno prossimo. - Fracal971 : RT @gizzo97: Immaginate Cassano commentare Conte, Allegri e Mou l'anno prossimo. - gizzo97 : Immaginate Cassano commentare Conte, Allegri e Mou l'anno prossimo. -

Ultime Notizie dalla rete : Cassano Conte

Il giorno dopo la conquista dello Scudetto da parte dell'Inter, Antoniotorna ad attaccareUndici anni dopo l'Inter è tornata a vincere lo scudetto. La squadra diha stracciato la concorrenza e si è laureata campione d'Italia con quattro giornate di ...Antonioin diretta sulla Bobo Tv su Twitch parla dell'Inter di Antonio"Alla Juve sono rimasto in buoni rapporti con tutti. Con Paratici problemi umani più che professionali". La bordata è di Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, che ha reso noto il segreto ...Dottrina della Hoganbiiki, il sentimento profondamente radicato nella cultura giapponese della “simpatia per il perdente” come reazione alla politica italiana.