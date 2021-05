Blitz contro la ‘ndrangheta: azzerata rete mafiosa europea (Di mercoledì 5 maggio 2021) Scacco matto alla ‘ndrangheta in Italia e all’estero. Nicola Morra, Presidente della Commissione Antimafia: “Smantellata rete mafiosa europea” (Getty Images)Si stringe sempre più il cerchio attorno alle organizzazioni mafiose del nostro Paese e alle loro articolazioni internazionali: misure di custodia cautelare e perquisizioni, emesse dal Tribunale di Torino su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia (Dda) piemontese e coordinata dalla Direzione Nazionale Antimafia (Dna), eseguite dalla DIA, con il contributo degli uomini e donne della polizia, dei carabinieri e della Guardia di Finanza, nell’ambito dell’operazione, nome in codice “Platinum-DIA”, contro la ‘ndrangheta in Italia e le sue propaggini in Germania, Romania e Spagna. Sottoposti a sequestro beni immobili e conti ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 5 maggio 2021) Scacco matto allain Italia e all’estero. Nicola Morra, Presidente della Commissione Antimafia: “Smantellata” (Getty Images)Si stringe sempre più il cerchio attorno alle organizzazioni mafiose del nostro Paese e alle loro articolazioni internazionali: misure di custodia cautelare e perquisizioni, emesse dal Tribunale di Torino su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia (Dda) piemontese e coordinata dalla Direzione Nazionale Antimafia (Dna), eseguite dalla DIA, con il contributo degli uomini e donne della polizia, dei carabinieri e della Guardia di Finanza, nell’ambito dell’operazione, nome in codice “Platinum-DIA”,lain Italia e le sue propaggini in Germania, Romania e Spagna. Sottoposti a sequestro beni immobili e conti ...

