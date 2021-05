A fine maggio i parenti potranno tornare a visitare i loro cari nelle Rsa (Di mercoledì 5 maggio 2021) Proprio ieri mattina, martedì abbiamo lanciato l’appello di un lettore che chiedeva di riaprire le case di riposo alle visite dei parenti (leggi): ed ecco che si apre uno spiraglio, anzi qualcosa di più Infatti i due sottosegretari alla sanità Pierpaolo Sileri e Andrea Costa hanno annunciato che il prossimo decreto aperture darà l’ok alle visite nelle Rsa. Il provvedimento consentirà di strappare alla solitudine e all’isolamento dalla famiglia migliaia di anziani. Questo grazi e ai benefici della campagna vaccinale. Per Sileri è arrivato il momento di ripristinare le visite dei parenti perché “oggi nelle Rsa il 94,4% degli ospiti ha ricevuto la prima dose di vaccino e l’80% ha la seconda dose, compreso il personale, per cui con ingressi contingentati, una lista a rotazione e tamponi all’ingresso, non vedo perché non ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 5 maggio 2021) Proprio ieri mattina, martedì abbiamo lanciato l’appello di un lettore che chiedeva di riaprire le case di riposo alle visite dei(leggi): ed ecco che si apre uno spiraglio, anzi qualcosa di più Infatti i due sottosegretari alla sanità Pierpaolo Sileri e Andrea Costa hanno annunciato che il prossimo decreto aperture darà l’ok alle visiteRsa. Il provvedimento consentirà di strappare alla solitudine e all’isolamento dalla famiglia migliaia di anziani. Questo grazi e ai benefici della campagna vaccinale. Per Sileri è arrivato il momento di ripristinare le visite deiperché “oggiRsa il 94,4% degli ospiti ha ricevuto la prima dose di vaccino e l’80% ha la seconda dose, compreso il personale, per cui con ingressi contingentati, una lista a rotazione e tamponi all’ingresso, non vedo perché non ...

