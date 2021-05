Tempesta in Mediaset | Pio e Amedeo la combinano grossa Chiusa Felicissima Sera Loro “Passiamo in Rai” Cos’è successo

Leggi su cityroma

(Di martedì 4 maggio 2021) Venerdì 30 aprile andrà in onda l’ultima puntata di, il programma condotto da Pio ein primata su Canale 5. L’accordo conprevedeva che girassero solo tre puntate. La fine della trasmissione è dovuta quindi a motivi di contratto e non di ascolti, che invece sono stati altissimi. Inaspettatamente, il duo comico è riuscito a registrare il 20, 13% di share durante la prima puntata, con prima ospite Maria De Filippi, per un pubblico di 4.070.000 spettatori. Nella secondata lo share è salito al 21,09%, registrando la bellezza di 4.013.000 telespettatori. Per la terza e ultima puntata ci aspettiamo il boom. Pio ehanno già preannunciato che sarà una vera e propria guerra contro il politically correct che ha imperversato ...