Supercoppa Serie C 2020 2021 | il programma della prima giornata | si parte con Perugia-Como

E' stata stabilita la prima giornata della Supercoppa Serie C 2020/2021, triangolare tra le tre squadre vincenti di ogni Girone. Come reso noto dalla Lega Pro tramite un comunicato ufficiale, si partirà sabato 8 maggio alle ore 18 con Perugia (Girone B) e Como (Girone A) allo stadio Renato Curi, mentre la Ternana (Girone C) avrà il turno di riposo.

